Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли

За його словами, остаточне рішення буде прийнято сьогодні до кінця дня.

"Станом на цей час поки говоримо про те, що школи і дитячі садки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим ввели тільки на два дні", - зазначив Бондаренко.

Але в той же час не виключено, що обмеження можуть продовжитися.

"Якщо ми будемо розуміти і мати відповідні рекомендації про... не тільки різке зниження температури, але і неможливість нормально дістатися через снігопад, звичайно, можемо продовжити такий дистанційний режим. Але поки таке рішення не прийнято", - додав чиновник.