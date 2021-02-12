Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда

По его словам, окончательное решение будет принято сегодня до конца дня.

"По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня", - отметил Бондаренко.

Но в то же время не исключено, что ограничения могут продлиться.

"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил чиновник.