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Київ зупинився у 8-бальних заторах: карта

Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 26 лютого утворилися 8-бальні затори на дорогах. Ускладнення руху спостерігаються на обох берегах столиці та на мостах через Дніпро.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Правий берег

На правому березі Києва затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Борщагівській, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів, вулиці Олени Теліги, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Глибочанській, Гаванському мосту.

У заторах зупинився Поділ, Хрещатик, бульвар Лесі Українки, Київська дорога та Голосіївський проспект. Рух ускладнено і на Південному, Північному мостах, мосту Метро та мосту Патона.

Лівий берег

На лівому березі Києва ситуація з заторами не така критична, як на правому. Руху ускладнено на проспекті Перова, бульварі Шухевича, Броварському проспекті, проспекті Гагаріна, Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана та ще низці вулиць.

Нагадаємо, з завтрашнього ранку рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено через капітальний ремонт. Обмеження триватимуть до кінця весни.

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