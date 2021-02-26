Киев остановился в 8-балльных пробках: карта

В Киеве вечером 26 февраля образовались 8-балльные пробки на дорогах. Затруднения движения наблюдаются на обоих берегах столицы и на мостах через Днепр.
На правом берегу Киева пробки образовались на проспекте Победы, улице Борщаговской, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, улице Елены Телиги, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улице Глубочанской, Гаванском мосту.
В пробках остановился Подол, Крещатик, бульвар Леси Украинки, Киевская дорога и Голосеевский проспект. Движение затруднено и на Южном, Северном мостах, мосту Метро и мосту Патона.
На левом берегу Киева ситуация с пробками не такая критическая, как на правом. Движение осложнено на проспекте Перова, бульваре Шухевича, Броварском проспекте, проспекте Гагарина, Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана и еще ряде улиц.
Напомним, с завтрашнего утра движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено из-за капитального ремонта. Ограничения продлятся до конца весны.