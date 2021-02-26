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Киев остановился в 8-балльных пробках: карта

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 26 февраля образовались 8-балльные пробки на дорогах. Затруднения движения наблюдаются на обоих берегах столицы и на мостах через Днепр.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Правый берег

На правом берегу Киева пробки образовались на проспекте Победы, улице Борщаговской, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, улице Елены Телиги, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улице Глубочанской, Гаванском мосту.

В пробках остановился Подол, Крещатик, бульвар Леси Украинки, Киевская дорога и Голосеевский проспект. Движение затруднено и на Южном, Северном мостах, мосту Метро и мосту Патона.

Левый берег

На левом берегу Киева ситуация с пробками не такая критическая, как на правом. Движение осложнено на проспекте Перова, бульваре Шухевича, Броварском проспекте, проспекте Гагарина, Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана и еще ряде улиц.

Напомним, с завтрашнего утра движение на Индустриальном мосту в Киеве будет ограничено из-за капитального ремонта. Ограничения продлятся до конца весны.

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