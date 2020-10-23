У п'ятницю, 23 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Київ залишився у "помаранчевій" зоні карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

Дане рішення набуде чинності наступного понеділка.

"З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у "помаранчевій" зоні!" - написав він.

Відзначимо, 15 жовтня в Україні оновили карантинні зони по епідемічній ситуації у регіонах. За підсумками поділу зазначалося, що Київ ще два тижні буде перебувати в "помаранчевій зоні".

У "помаранчевій зоні" адаптивного карантину заборонено роботу хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї людини на 10 квадратних метрів приміщення) та дитячі табори.

Як писало РБК-Україна, дані Ради національної безпеки і оборони свідчать, що в столиці за добу підтвердили 635 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд по коронавірусу в Києві.