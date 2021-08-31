Київ визначився з форматом роботи шкіл і дитсадків: повний список обмежень

вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;
перебування батьків та гостей навчальних закладів без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.
"Жовта" та "помаранчева" зони
Заборонять:
відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів за участю учнів у разі відсутності у більш як 20% персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
відвідування закладів освіти учнями у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;
проведення у закладах освіти масових заходів за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;
вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;
індивідуальне відвідування закладів батьками без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.
"Червона" зона
Заборонять відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами.
Винятки тільки для:
здобувачів закладів дошкільної освіти,
спеціальних закладів освіти,
учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти,
здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80% персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.