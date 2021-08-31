Киев определился с форматом работы школ и детсадов: полный список ограничений

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей учеников;
пребывание родителей и гостей учебных заведений без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.
"Желтая" и "оранжевая" зоны
Запретят:
посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учеников в случае отсутствия у более 20% персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
посещение учебных заведений учениками в случае, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;
проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группой (классом) и в присутствии зрителей (посетителей);
посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
индивидуальное посещение заведений родителями без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.
"Красная" зона
Запретят посещение заведений независимо от форм собственности ее соискателями.
Исключения только для:
соискателей учреждений дошкольного образования,
специальных учебных заведений,
учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования,
соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем в 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.