Київ оновив антирекорд по коронавірусу: яка ситуація з COVID у місті

Київ оновив антирекорд по коронавірусу - 60 смертей за добу. Крім того, у місті спалах COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ та карту РНБО.
За минулу добу в Києві померли 60 людей, що є новим антирекордом міста. Попередній максимум становив - 54 смертi.
За весь час пандемії у місті захворіли COVID 261 535 людей, померли - 6268, одужали - 230 623.
З 1 листопада більшість громадських місць Києва (ТРЦ та непродовольчі магазини, кафе та ресторани, спортзали та басейни тощо) працюють лише за умови, що всі їхні співробітники та всі клієнти можуть пред’явити один з таких документів:
Школярі всіх класів Києва сьогодні виходять із канікул, але продовжать навчання у дистанційному режимі.