Київ оновив антирекорд по коронавірусу: яка ситуація з COVID у місті

Антирекорд

За минулу добу в Києві померли 60 людей, що є новим антирекордом міста. Попередній максимум становив - 54 смертi.

Статистика за добу в Києві

Нових випадків - 1738 ,

, Смертей - 60 ,

, Одужань - 1157.

Загальна статистика у Києві

За весь час пандемії у місті захворіли COVID 261 535 людей, померли - 6268, одужали - 230 623.

Локдаун у Києві

З 1 листопада більшість громадських місць Києва (ТРЦ та непродовольчі магазини, кафе та ресторани, спортзали та басейни тощо) працюють лише за умови, що всі їхні співробітники та всі клієнти можуть пред’явити один з таких документів:

свідоцтво повного курсу вакцинації від COVID-19 (зелений сертифікат в Дії чи інший документ - наприклад, паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка);

негативний ПЛР-тест чи антиген-тест на COVID-19 (діє не більше 72 годин з моменту взяття мазка).

Школярі всіх класів Києва сьогодні виходять із канікул, але продовжать навчання у дистанційному режимі.