Киев обновил антирекорд по коронавирусу: какая ситуация с COVID в городе

Антирекорд

За минувшие сутки в Киеве умерли 60 человек, что является новым антирекордом города. Предыдущий максимум составлял - 54 смерти.

Статистика за сутки в Киеве

Новых случаев - 1738 ,

, Смертей - 60 ,

, Выздоровлений - 1157.

Общая статистика в Киеве

За все время пандемии в городе заболели 261 535 человек, умерли - 6268, выздоровели - 230 623.

Локдаун в Киеве

С 1 ноября большинство общественных мест Киева (ТРЦ и непродовольственные магазины, кафе и рестораны, спортзалы и бассейны и т. п) работают только при условии, что все их сотрудники и все клиенты могут предъявить один из следующих документов:

свидетельство полного курса вакцинации от COVID-19 (зеленый сертификат в "Дии" или другой документ - например, бумажное свидетельство о вакцинации международного образца);

отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 (действует не более 72 часов с момента взятия мазка).

Школьники всех классов Киева сегодня выходят с каникул, но продолжат обучение в дистанционном режиме.