Киев обновил антирекорд по коронавирусу: какая ситуация с COVID в городе

Киев обновил антирекорд по коронавирусу - 60 смертей за сутки. Кроме того, в городе вспышка COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава и карту СНБО.
За минувшие сутки в Киеве умерли 60 человек, что является новым антирекордом города. Предыдущий максимум составлял - 54 смерти.
За все время пандемии в городе заболели 261 535 человек, умерли - 6268, выздоровели - 230 623.
С 1 ноября большинство общественных мест Киева (ТРЦ и непродовольственные магазины, кафе и рестораны, спортзалы и бассейны и т. п) работают только при условии, что все их сотрудники и все клиенты могут предъявить один из следующих документов:
Школьники всех классов Киева сегодня выходят с каникул, но продолжат обучение в дистанционном режиме.