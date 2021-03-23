Київ накрила заметіль: ситуація на дорогах

У вівторок, 23 березня, в Києві різко погіршилася погода . З самого ранку в столиці сильний вітер, а пізніше почалася завірюха.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Крім того, станом на 17:00, у Києві сталося кілька дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, на бульварі Лесі Українки, Південному мосту, вулиці Прорізній, проспекті Правди (біля ТРЦ Retroville), вулиці Оленівської, вулиці Набережно-Рибальська, а також ще кілька на Набережному шосе, вулиці Юрія Іллєнка.

Також ускладнений рух на мостах Метро, Південному, Дарницькому і Патона.

Зокрема, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, вулиці Спаській, вулиці Прорізній, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, вулиці Глибочицькій і Набережному шосе.

Зараз на деяких ділянках столичних доріг, за даними Google maps , спостерігається ускладнення трафіку.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні Україну накриє сніг з дощем. Хоча температура повітря у всіх областях буде вище нуля.

Крім того, в Україну повертається зима. З початку поточного тижня більшість областей країни буде засипати снігом.