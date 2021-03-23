Киев накрыла метель: ситуация на дорогах

Во вторник, 23 марта, в Киеве резко ухудшилась погода . С самого утра в столице сильный ветер, а позже началась метель.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кроме того, по состоянию на 17:00, в Киеве произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В частности, на бульваре Леси Украинки, Южном мосту, улице Прорезной, проспекте Правды (возле ТРЦ Retroville), улице Еленовской, улице Набережно-Рибальской, а также еще несколько на Набережном шоссе, улице Юрия Ильенко.

Также затруднено движение на мостах Метро, Южном, Дарницком и Патона.

В частности, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, улице Спаской, улице Прорезной, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, улице Глыбочицкой и Набережном шоссе.

Сейчас на некоторых участках столичных дорог, по данным Google maps , наблюдается осложнение трафика.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня Украину накроет снег с дождем. Хотя температура воздуха во всех областях будет выше нуля.

Кроме того, в Украину возвращается зима. С начала текущей недели большинство областей страны будет засыпать снегом.