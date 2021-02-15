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Київ накрила завірюха: в центрі утворилися затори

Автор: РБК-Україна

У Києві розпочалася завірюха - йде рясний сніг. Наразі на деяких ділянках столичних доріг спостерігається ускладнення трафіку.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

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Як свідчать дані Google maps, суттєві затори спостерігаються на бульварах Шевченка і Лесі Українки. Також серйозні проблеми з трафіком на Гідропарку в напрямку на лівий берег.

Нагадаємо, минулого тижня Україну накрив снігопад. Снігом засипало практично всю країну, що призвело до обмеження руху в деяких областях. Зокрема, Київ був закритий для вантажівок.

Крім того, в Києві через снігопади на два дні закривали школи і дитячі садки. Подібні заходи також запроваджувалися у Львові і в Черкасах. Як повідомляло РБК-Україна, морозна погода в Україні протримається весь тиждень.

Також повідомлялося, що, згідно з розрахунками синоптиків, весна в Україні в цьогоріч буде пізньою. Значне потепління очікується в середині березня, а найлютіші морози очікуються 15-18 лютого.

Згідно з прогнозами синоптиків, завтра, 16 лютого, до -24 градусів вночі температура повітря опуститься в Сумській області. Вдень тут очікується до -15. У Чернігівській області вночі прогнозують до -22 градусів, удень - до -14.

Нічні морози від -14 до -19 завтра очікуються на сході країни, в деяких західних регіонах і на півночі.

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Новини України снег
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