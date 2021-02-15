ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ накрила завірюха: в центрі утворилися затори

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 16:03
Київ накрила завірюха: в центрі утворилися затори Фото: сніг у Києві (КМДА)
Автор: РБК-Україна

У Києві розпочалася завірюха - йде рясний сніг. Наразі на деяких ділянках столичних доріг спостерігається ускладнення трафіку.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як свідчать дані Google maps, суттєві затори спостерігаються на бульварах Шевченка і Лесі Українки. Також серйозні проблеми з трафіком на Гідропарку в напрямку на лівий берег.

Київ накрила завірюха: в центрі утворилися затори

Нагадаємо, минулого тижня Україну накрив снігопад. Снігом засипало практично всю країну, що призвело до обмеження руху в деяких областях. Зокрема, Київ був закритий для вантажівок.

Крім того, в Києві через снігопади на два дні закривали школи і дитячі садки. Подібні заходи також запроваджувалися у Львові і в Черкасах. Як повідомляло РБК-Україна, морозна погода в Україні протримається весь тиждень.

Також повідомлялося, що, згідно з розрахунками синоптиків, весна в Україні в цьогоріч буде пізньою. Значне потепління очікується в середині березня, а найлютіші морози очікуються 15-18 лютого.

Згідно з прогнозами синоптиків, завтра, 16 лютого, до -24 градусів вночі температура повітря опуститься в Сумській області. Вдень тут очікується до -15. У Чернігівській області вночі прогнозують до -22 градусів, удень - до -14.

Нічні морози від -14 до -19 завтра очікуються на сході країни, в деяких західних регіонах і на півночі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство снег
NEWS
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
DAILY
Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу