Киев накрыла метель: в центре образовались пробки

В Киеве началась метель - идет обильный снег. Сейчас на некоторых участках столичных дорог наблюдается осложнение трафика.

Как свидетельствуют данные Google maps , существенные пробки наблюдаются на бульварах Шевченко и Леси Украинки. Также серьезные проблемы с трафиком на Гидропарке в направлении на левый берег.

Напомним, на прошлой неделе Украину накрыл снегопад. Снегом засыпало практически всю страну, что привело к ограничению движения в некоторых областях. В частности, Киев был закрыт для грузовиков.

Кроме того, в Киеве из-за снегопадов на два дня закрывали школы и детские сады. Подобные меры вводились в Львове и в Черкассах. Как сообщало РБК-Украина, морозная погода в Украине продержится всю неделю.

Также сообщалось, что, согласно расчетам синоптиков, весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта, а самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля.

Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 16 февраля, до -24 градусов ночью температура воздуха опустится в Сумской области. Днем здесь ожидается до -15. В Черниговской области ночью прогнозируют до -22 градусов, днем - до -14.

Ночные морозы от -14 до -19 завтра ожидаются на востоке страны, в некоторых западных регионах и на севере.