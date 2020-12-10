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Київ через ожеледицю скували пробки: карта

Новость на русском → Київ, Четвер 10 грудня 2020 16:12
Київ через ожеледицю скували пробки: карта Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 16:00 10 грудня Києва скували пробки. Транспорт стоїть практично на всіх головних магістралях столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

За даними сервісу, в пробках стоять майже всі основні дороги Києва. Рух ускладнюється також наявністю майже двох десятків ДТП.

Традиційно у заторах стоїть проспект Перемоги, особливо на відрізку від станції метро "Шулявська" до станції "Нивки" на виїзд з Києва, а також бульвар Тараса Шевченка, вулиця Володимирська, вся центральна частина столиці.

Також ускладнено рух малою окружною дорогою на вулицях Олени Теліги, Олександра Довженка, Вадима Гетьмана, Чоколівському бульварі та проспекті Лобановського. Також затори спостерігаються на Окружній дорозі, Голосіївському проспекті та Столичному шосе.

На лівобережній частині Києва пробки є, але не такі сильні.

Київ через ожеледицю скували пробки: карта

Фото: пробки в Києві (google.com/maps)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час січневого жорсткого карантину громадський транспорт продовжить працювати.

Також стало відомо, що дорожні камери автоматичної фіксації порушень ПДР налаштовують на виявлення порушників, які їздять смугою для громадського транспорту.

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