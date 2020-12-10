Киев из-за гололедицы сковали пробки: карта

По состоянию на 16:00 10 декабря Киев сковали пробки. Транспорт стоит практически на всех главных магистралях столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По данным сервиса, в пробках стоят почти все основные дороги Киева. Движение осложняется также наличием почти двух десятков ДТП.

Традиционно в пробках стоит проспект Победы, особенно на отрезке от станции метро "Шулявская" до станции "Нивки" на выезд из Киева, а также бульвар Тараса Шевченко, улица Владимирская, вся центральная часть столицы.

Также движение затруднено по малой окружной дороге на улицах Елены Телиги, Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре и проспекте Лобановского. Также пробки наблюдаются на Окружной дороге, Голосеевском проспекте и Столичном шоссе.

На левобережной части Киева пробки есть, но не такие сильные.

Фото: пробки в Киеве (google.com/maps)

Напомним, ранее сообщалось, что во время январского жесткого карантина общественный транспорт продолжит работать.

Также стало известно, что дорожные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД настраивают на выявление нарушителей, которые ездят по полосе для общественного транспорта.