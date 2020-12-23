Катастрофа Ан-26: суд обрав запобіжний захід командувачу Повітряних сил Дроздову
Печерський суд Києва відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова. Його підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибель 26 військовослужбовців.
Про це повідомляє hromadske.
За даними слідства, Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де передбачалась можливість курсантам 5-го курсу виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26. Проте це рішення не було затверджене заводом виробником, як цього вимагає процедура.
Таким чином, на думку слідства, Дроздов створив хибне уявлення у військовослужбовців про легальне та безпечне використання польотів конвеєром у курсантів.
"Крім того, командувачем Повітряних сил у лютому 2020 року було затверджено рішення, що передбачало здійснення сумісної підготовки курсантів льотчиків та курсантів штурманів на літаку Ан-26 за рахунок палива, яке виділялися на підготовку курсантів льотчиків", - зазначив прокурор Антон Зеленський.
Це на думку слідства, призвело до того, що на борту перебувала більша кількість курсантів, ніж потрібно було.
Нагадаємо, командувача Повітряних сил Сергія Дроздова, якому вручили підозру у справі катастрофи АН-26, підозрюють у недбалості.
Нагадаємо, катастрофа літака АН-26 відбулася 25 вересня у Харківській області поблизу Чугуєва. Літак Повітряних сил ЗСУ зазнав аварії під час навчального польоту. В результаті загинули 26 людей.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укроборонпром" не знайшов порушень під час обслуговування літака АН-26.
Причиною падіння АН-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажа літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.