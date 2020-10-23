RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Катастрофа АН-26: очільника військового університету відсторонено

Автор: Дмитро Левицький

Генерал-майор Олександр Турінський був відсторонений від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Його відсторонили через катастрофу АН-26 в Чугуєві.

Популярні новини

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Турінського відсторонили до офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи військового літака, на борту якого перебували курсанти та офіцери університету.

Наказ про відсторонення був підписаний міністром оборони України Андрієм Тараном.

Нагадаємо, літак АН-26 зазнав аварії ввечері 25 вересня під час заходу на посадку на аеродром в Чугуєві. На його борту перебували 27 курсантів та офіцерів Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив лише один курсант.

В коментарі РБК-Україна голова урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26 Олег Уруський заявив про встановлення причин катастрофи літака. Він зазначив, що на технічні несправності наклався людський фактор.

Додамо, звіт щодо результатів розслідування катастрофи АН-26 урядова комісія представить вже наступного тижня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХарківавиакатастрофаЧугуевАН-26университетотстранение