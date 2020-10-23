Катастрофа АН-26: очільника військового університету відсторонено

Генерал-майор Олександр Турінський був відсторонений від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Його відсторонили через катастрофу АН-26 в Чугуєві.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Турінського відсторонили до офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи військового літака, на борту якого перебували курсанти та офіцери університету.

Наказ про відсторонення був підписаний міністром оборони України Андрієм Тараном.

Нагадаємо, літак АН-26 зазнав аварії ввечері 25 вересня під час заходу на посадку на аеродром в Чугуєві. На його борту перебували 27 курсантів та офіцерів Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив лише один курсант.

В коментарі РБК-Україна голова урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26 Олег Уруський заявив про встановлення причин катастрофи літака. Він зазначив, що на технічні несправності наклався людський фактор.

Додамо, звіт щодо результатів розслідування катастрофи АН-26 урядова комісія представить вже наступного тижня.