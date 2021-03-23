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Карантинні виплати ФОПам: у Зеленського запропонували механізм та назвали суму

Автор: Дмитро Левицький

У Офісі президента України запропонували виплатити малому та середньому бізнесу по 8 тисяч гривень, як компенсацію за "червону" зону. Для цього пропонують використати механізм, який діяв в грудні минулого року.

Про це йдеться на сайті ОП.

Для підтримки малого й мікробізнесу та найманих працівників підприємств у "червоній" зоні карантину пропонують використати вже відомий механізм виплат через портал "Дія".

"Буде можливість подати заявку на порталі державних послуг "Дія" і гарантовано отримати з державного бюджету виплату в розмірі 8 тисяч гривень", - сказала заступник керівника ОП Юлія Свириденко.

Водночас, як наголосили в ОП, місцева влада матиме змогу додати до суми державної допомоги кошти з місцевого бюджету, щоб збільшити загальну суму матеріальної допомоги.

У грудні 2020 року в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження локдауну. Одною з програм була виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам. Тоді карантинну допомогу отримали майже півмільйона українців.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав місцеву владу допомогти бізнесу в "червоній" зоні карантину. Зеленський пообіцяв, що держава подвоїть ці виплати.

Після цього в Кабміні запропонували повернути карантинні виплати підприємцям. Планувалося, що виплати зможуть отримати у регіонах "червоної" зони.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що законопроект щодо карантинних виплат внесуть в Раду вже цього тижня.

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Новини України фінансивыплатыОфіс президентаФОПКарантин
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