Карантинні виплати ФОПам: у Зеленського запропонували механізм та назвали суму

Для підтримки малого й мікробізнесу та найманих працівників підприємств у "червоній" зоні карантину пропонують використати вже відомий механізм виплат через портал "Дія".

"Буде можливість подати заявку на порталі державних послуг "Дія" і гарантовано отримати з державного бюджету виплату в розмірі 8 тисяч гривень", - сказала заступник керівника ОП Юлія Свириденко.

Водночас, як наголосили в ОП, місцева влада матиме змогу додати до суми державної допомоги кошти з місцевого бюджету, щоб збільшити загальну суму матеріальної допомоги.

У грудні 2020 року в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження локдауну. Одною з програм була виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам. Тоді карантинну допомогу отримали майже півмільйона українців.