UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантинные выплаты ФОПам: у Зеленского предложили механизм и назвали сумму

Автор: Дмитрий Левицкий

В Офисе президента Украины предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, как компенсацию за "красную" зону. Для этого предлагают использовать механизм, который действовал в декабре прошлого года.

Об этом говорится на сайте ОП.

Для поддержки малого и микробизнеса и наемных работников предприятий в "красной" зоне карантина предлагают использовать уже известный механизм выплат через портал "Дия".

"Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг "Дия" и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен", - сказала заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко.

В то же время, как отметили в ОП, местные власти будут иметь возможность добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, чтобы увеличить общую сумму материальной помощи.

В декабре 2020 года в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения локдауна. Одной из программ была выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам. Тогда карантинную помощь получили почти полмиллиона украинцев.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал местные власти помочь бизнесу в "красной" зоне карантина. Зеленский пообещал, что государство удвоит эти выплаты.

После этого в Кабмине предложили вернуть карантинные выплаты предпринимателям. Планировалось, что выплаты смогут получить в регионах "красной" зоны.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что законопроект о карантинных выплат внесут в Раду уже на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины финансывыплатыОфис президентаФОПКарантин
Читайте также
В Киевской области не будут останавливать транспорт
Львовская область 25 марта перейдет в "красную" зону: список ограничений
Прогноз погоды