Карантинные выплаты ФОПам: у Зеленского предложили механизм и назвали сумму

Для поддержки малого и микробизнеса и наемных работников предприятий в "красной" зоне карантина предлагают использовать уже известный механизм выплат через портал "Дия".

"Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг "Дия" и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен", - сказала заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко.

В то же время, как отметили в ОП, местные власти будут иметь возможность добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, чтобы увеличить общую сумму материальной помощи.

В декабре 2020 года в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения локдауна. Одной из программ была выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам. Тогда карантинную помощь получили почти полмиллиона украинцев.