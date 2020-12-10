Карантин вихідного дня привів до другого піку безробіття, - Шмигаль

Карантин вихідного дня в Україні призвів до другого піку безробіття. На сьогодні в країні 420 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, карантин вихідного дня не мав значного впливу на економіку України та в цілому ВВП сильно не постраждав. У той же час від таких обмежень постраждала сфера обслуговування і розваг з великою кількістю робочих місць.

"Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відстежується за графіками", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що на початку карантину в Україні в березні була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, а сьогодні - 420 тисяч, хоча ще місяць тому було 396 тисяч.

"Ви бачите - після карантину вихідного дня цифра зросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але от люди, ми маємо другий пік звернень з безробіття: перший був після початку карантину", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні буде посилено після новорічних свят, більш жорсткі заходи будуть діяти 16 днів - з 8 по 24 січня.

Також повідомлялося, що карантин в Україні і режим надзвичайної ситуації продовжили до кінця зими.