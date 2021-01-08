Карантин збігається з інкубаційним періодом COVID у захворілих на свята, - Степанов

Карантин в Україні з 8 по 24 січня збігається з інкубаційним періодом COVID-19 у тих, хто захворів на новорічні свята. Обмеження посилено, оскільки найближчими днями очікується зростання захворюваності.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається з закінченням інкубаційного періоду захворюваності COVID-19 у людей, які інфікувалися під час новорічних свят.

"Я думаю, що всім зрозуміло, що, коли є масове скупчення людей під час новорічних свят кількість інфікованих зростає... . Цей інкубаційний період - 14 днів - якраз буде припадати на дію посилених обмежувальних заходів", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що інкубаційний період коронавірусу в Україні скоротився майже вдвічі - до 7-8 днів. Крім того, він став частіше вражати молодь.

Згідно з останніми даними, на ранок 8 січня в Україні виявлено ще майже 5 700 нових випадків коронавірусу. При цьому понад 5 000 пацієнтів одужали.