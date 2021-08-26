RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Якою COVID-вакциною українці щеплюються найчастіше: список

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ розповіло, якою вакциною від коронавірусу українці щеплюються найчастіше. За весь час найбільше щепились вакциною Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні одну дозу отримали 5 152 290 осіб, а 3 310 320 - дві дози.

За весь час пандемії

Рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:

  1. Pfizer - 1 715 589,
  2. CoronaVac - 1 423 002,
  3. Moderna - 1 071 324,
  4. Covishield - 487 187,
  5. AstraZeneca - 438 229,
  6. Janssen - 16 961.

За минулу добу

Рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:

  1. Moderna - 65 720,
  2. Pfizer - 46 774,
  3. CoronaVac - 39 733,
  4. AstraZeneca - 10 183,
  5. Covishield - 0,
  6. Janssen - 0.

Нагадаємо, за добу в Україні зробили понад 162 тисячі щеплень від коронавірусу.

Зазначимо, в Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків, за добу заразилась 1581 людина.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаМінстерство охорони здоров'я України