Якою COVID-вакциною українці щеплюються найчастіше: список

МОЗ розповіло, якою вакциною від коронавірусу українці щеплюються найчастіше. За весь час найбільше щепились вакциною Pfizer.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні одну дозу отримали 5 152 290 осіб, а 3 310 320 - дві дози.
Рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:
Рейтинг використання вакцин від коронавірусу виглядає так:
Нагадаємо, за добу в Україні зробили понад 162 тисячі щеплень від коронавірусу.
Зазначимо, в Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків, за добу заразилась 1581 людина.