Какой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего: список

Минздрав рассказал, какой вакциной от коронавируса украинцы прививаются чаще всего. За все время больше всего прививались вакциной Pfizer.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине одну дозу получили 5 152 290 человек, а 3 310 320 - две дозы.
Рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:
Рейтинг использования вакцин от коронавируса выглядит так:
Напомним, за сутки в Украине сделали более 162 тысяч прививок от коронавируса.
Отметим, в Украине резко возросло количество новых COVID-случаев, за сутки заразился 1581 человек.