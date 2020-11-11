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Під Кабміном протестують через запровадження карантину вихідного дня

Новость на русском → Київ, Середа 11 листопада 2020 10:44
Під Кабміном протестують через запровадження карантину вихідного дня Фото: протест під Кабміном (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві, 11 листопада, під будівлею Кабінету міністрів проходить акція протесту. Демонстранти виступають проти введення в країні карантину вихідного дня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Організаторами акції протесту виступили представники ресторанного бізнесу. Вони вимагають дозволити їм працювати без тимчасових обмежень, ввести мораторій на перевірки, а також просять виплату компенсацій через карантин.

Фото: протест проти карантину вихідного дня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні уряд розгляне питання введення в країні карантину вихідного дня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, карантин вихідного дня дозволить Україні уникнути продовження стрімкого зростання захворюваності COVID-19.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що тривалість дії карантину вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Раніше в Мінкульті виступили проти карантину вихідного дня для сфери культури і креативних індустрій.

Детальніше про те, які обмеження планують ввести на період карантину вихідного дня, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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