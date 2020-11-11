Под Кабмином протестуют из-за введения карантина выходного дня

В Киеве, 11 ноября, под зданием Кабинета министров проходит акция протеста. Демонстранты выступают против введения в стране карантина выходного дня.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Организаторами акции протеста выступили представители ресторанного бизнеса. Они требуют разрешить им работать без временных ограничений, ввести мораторий на проверки, а также просят выплату компенсаций из-за карантина.

Фото: протест против карантина выходного дня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня правительство рассмотрит вопрос введения в стране карантина выходного дня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин выходного дня позволит Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19.

При этом в Министерстве здравоохранения сообщили, что продолжительность действия карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее в Минкульте выступили против карантина выходного дня для сферы культуры и креативных индустрий.

Подробнее о том, какие ограничения планируют ввести на период карантина выходного дня, читайте в материале РБК-Украина.