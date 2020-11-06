У Кабміні розповіли, як в Україні можна застосувати словацьку модель тестування

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як можна застосувати словацьку модель масового швидкого тестування на коронавірус. Її можна використовувати в окремих містах "червоної зони".

Про це він повідомив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

Глава Кабінету міністрів заявив, що Україна замовила 2 млн швидких тестів, якими тестували населення Словаччини.

"Замовлено і буде завезено найближчим часом в Україну 2 млн таких швидких тестів, які дійсно від 15 хв до 1 години дають результат. Ці тести мають до 60% точності. На жаль, це не такий показник, який дає ПЛР або ІФА-тестування", - сказав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що ними можна швидко визначати хворих осіб і максимально їх ізолювати. Він додав, що уряд проводив консультації щодо використання прикладу Словаччини з тестування всього населення швидкими тестами.

"На сьогодні для України така технологія дійсно може використовуватися в окремих містах, де є червоні зони", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в Словаччині протягом вихідних у рамках масового тестування населення на коронавірус перевірили 3 625 332 особи. Зараження підтвердили у 38 359 учасників тестування, що становить близько 1,1%.

Як писало РБК-Україна, масове тестування на коронавірус словацького населення почалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років, а всього в країні проживає близько 5,5 млн громадян.

Так, за перший день тестування у Словаччині на коронавірус перевірили половину всього населення.