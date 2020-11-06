В Кабмине рассказали, как в Украине можно применить словацкую модель тестирования

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как можно применить словацкую модель массового быстрого тестирования на коронавирус. Ее можно использовать в отдельных городах "красной зоны".

Об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Глава Кабинета министров заявил, что Украина заказала 2 млн быстрых тестов, которыми тестировали население Словакии.

"Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование", - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что ими можно быстро определять заболевших лиц и максимально их изолировать. Он добавил, что правительство проводило консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.

"На сегодня для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть красные зоны", - сказал премьер.

Напомним, в Словакии в течение выходных в рамках массового тестирования населения на коронавирус проверили 3 625 332 человека. Заражение подтвердили у 38 359 участников тестирования, что составляет около 1,1%.

Как писало РБК-Украина, массовое тестирование на коронавирус словацкого населения началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет, а всего в стране проживает около 5,5 млн граждан.

Так, за первый день тестирования в Словакии на коронавирус проверили половину всего населения.