В Кабмине рассказали, почему Украина не тестирует население как Словакия

Украина не проводит массовое тестирование на COVID-19 по примеру Словакии, поскольку это слишком дорого. По расчетам, для тестирования 40 млн человек необходимо 120 млрд гривен.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну провести массовое тестирование - это, вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников… Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с позитивными ПЦР-тестированиями", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, закупка 40 млн тестов стоит 120 млрд гривен.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина закупит около 6 млн экспресс-тестов.

"Для сравнения, Словакия использовала 1,3 млн тестов", - добавил он.

Напомним, в Словакии в два тура население массово протестировали на коронавирус. В ходе первого тура сделали более 3,6 миллиона тестов, COVID-19 выявили у 1%. Во втором туре тестирование прошли еще 1,3 млн человек - 0,63% получили позитивный результат. Всего в Словакии около 5,5 миллиона граждан, проверяли людей старше 10 лет.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для медицинской системы нужен локдаун минимум на три недели, но его не будут вводить.