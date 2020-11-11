ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кабмине рассказали, почему Украина не тестирует население как Словакия

Новина українською → Киев, Среда 11 ноября 2020 16:02
В Кабмине рассказали, почему Украина не тестирует население как Словакия Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина не проводит массовое тестирование на COVID-19 по примеру Словакии, поскольку это слишком дорого. По расчетам, для тестирования 40 млн человек необходимо 120 млрд гривен.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну провести массовое тестирование - это, вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников… Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с позитивными ПЦР-тестированиями", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, закупка 40 млн тестов стоит 120 млрд гривен.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина закупит около 6 млн экспресс-тестов.

"Для сравнения, Словакия использовала 1,3 млн тестов", - добавил он.

Напомним, в Словакии в два тура население массово протестировали на коронавирус. В ходе первого тура сделали более 3,6 миллиона тестов, COVID-19 выявили у 1%. Во втором туре тестирование прошли еще 1,3 млн человек - 0,63% получили позитивный результат. Всего в Словакии около 5,5 миллиона граждан, проверяли людей старше 10 лет.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для медицинской системы нужен локдаун минимум на три недели, но его не будут вводить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество тестирование Максим Степанов COVID-19
NEWS
Карантин выходного дня: что запретит Кабмин
РБК-Украинаинформационное агентство Карантин выходного дня: что запретит Кабмин
DAILY
До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду