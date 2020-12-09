Жорсткий карантин після Нового року: що заборонять

Кабінет міністрів України затвердив нові обмеження на час жорсткого карантину. Вони будуть діяти з 8-го по 24 січня 2021 року.

Про це йшлося на засіданні уряду.

Серед заборон і обмежень:

обмеження роботи ресторанів, кафе, барів. Можлива тільки робота з доставки і прийому замовлень на виніс;

заборона роботи театрів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, торгово-розважальних центрів (крім торгівлі продуктами харчування, ліками, товарами особистої гігієни та побутової хімії);

на канікулах будуть знаходитися всі заклади освіти, крім дитячих садків;

заборона розважальних, рекламних і культурно-масових заходів;

громадський транспорт продовжить працювати з обмеженнями для "помаранчевої зони" карантину;

будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи понад 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому майже на дві тисячі осіб більше.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після посилення карантину транспорт продовжить працювати, адже транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.

Додамо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята.