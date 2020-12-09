Жорсткий карантин після Нового року: що заборонять

Кабінет міністрів України затвердив нові обмеження на час жорсткого карантину. Вони будуть діяти з 8-го по 24 січня 2021 року.
Про це йшлося на засіданні уряду.
Серед заборон і обмежень:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи понад 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому майже на дві тисячі осіб більше.
Крім того, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після посилення карантину транспорт продовжить працювати, адже транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.
Додамо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята.