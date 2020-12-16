Кабмін затвердив нові критерії для швидкої допомоги: що змінилося

Кабінет міністрів України затвердив нові критерії для швидкої допомоги. Тепер звернення будуть ділити на чотири категорії, від яких залежить, як швидко медична бригада приїде на виклик.

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан.

Згідно з прийнятим документом, виклики будуть ділити залежно від стану пацієнта на:

критичні

екстрені

неекстрені

непрофільні

Крім того, норматив приїзду швидкої на критичний виклик становить 10 хвилин з моменту звернення до диспетчера. На екстрений виклик - 20 хвилин.

Також визначені допустимі відхилення від цільових показників. Згідно з офіційними даними за 2018 рік, в містах своєчасний доїзд бригад на місце події становить, з урахуванням існуючого нормативу, 88% випадків, у селах 82% відповідно. У той же час питома вага викликів у сільській місцевості від загальної кількості становить 25%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні фінансування медицини за два роки зросло на 60%.

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