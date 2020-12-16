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В Україні фінансування медицини зросте на 60% в наступні два роки, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 14:36
В Україні фінансування медицини зросте на 60% в наступні два роки, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував значне збільшення фінансування медицини в країні. Він заявив, що в наступні два роки воно зросте на 60%.

Про це він заявив під час засідання уряду.

Також він анонсував збільшення заробітної плати медпрацівникам.

"В наступні 2 роки фінансування медицини зросте на 60%, при цьому заробітна плата медичних працівників зросте на 30% вже наступного року", - заявив він.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон про державний бюджет №4000 у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 289 нардепів.

Зазначимо, в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік, крім "Слуги народу" підтримали "Батьківщина", група "Довіра" і група "За майбутнє". Також документ підтримали 11 позафракційних нардепів. За основу документ прийняли 5 листопада. Всього його підтримали 275 нардепів.

Детальніше про держбюджет на 2021 рік читайте в матеріалі РБК-Україна "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

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