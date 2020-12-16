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Кабмин утвердил новые критерии для скорой помощи: что изменилось  

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 16:45
Кабмин утвердил новые критерии для скорой помощи: что изменилось   Фото: скорая помощь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил новые критерии для скорой помощи. Теперь обращения будут делить на четыре категории, от которых зависит, как быстро медицинская бригада приедет на вызов.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

Согласно принятому документу, вызовы будут делить в зависимости от состояния пациента на:

  • критические
  • экстренные
  • неэкстренные
  • непрофильные

Кроме того, норматив приезда скорой на критический вызов составляет 10 минут с момента обращения к диспетчеру. На экстренный вызов - 20 минут.

Также определены допустимые отклонения от целевых показателей. Согласно официальным данным за 2018 год, в городах своевременный доезд бригад на место происшествия составляет, с учетом существующего норматива, 88% случаев, в селах 82% соответственно. В то же время удельный вес вызовов в сельской местности от общего количества составляет 25%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине финансирование медицины за два года выросло на 60%.

РБК-Украина в материале "Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19" писало о проблемах с подсчетом количества заболевших коронавирусом.

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