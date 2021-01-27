Кабмін затвердив іпотеку під 7%: умови програми

Кабінет міністрів України затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних. На таких умовах можна буде придбати житло, побудоване не раніше 2015 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Зазначимо, з минулої осені українські банки почали надавати іпотеку під 10%, однак сьогоднішня постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва буде компенсувати процентну ставку до рівня 7%.

На компенсацію можуть розраховувати позичальники, які взяли іпотеку в національній валюті. Такі умови поширюються на тих, хто хоче купити квартиру і самостійно побудувати будинок.

В іпотеку можна буде придбати житло, побудоване до 2015 року. Програма здешевлення іпотечних кредитів запрацює в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Очікується, що така іпотека буде доступною більшій кількості українців, у тому числі молодим сім'ям.

Постанову буде допрацьовано в Міністерстві фінансів протягом двох днів і подано на підпис прем'єр-міністру в п'ятницю, 29 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ розширив можливості банків для іпотечного кредитування.

Також повідомлялося, що іпотека під 7% буде видаватися на термін до 20 років.