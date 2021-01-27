Кабмин утвердил ипотеку под 7%: условия программы

Кабинет министров Украины утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых. На таких условиях можно будет приобрести жилье, построенное не раньше 2015 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Отметим, с прошлой осени украинские банки начали предоставлять ипотеку под 10%, однако сегодняшнее постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентную ставку до уровня 7%.

На компенсацию могут рассчитывать заемщики, которые взяли ипотеку в национальной валюте. Такие условия распространяются на тех, кто хочет купить квартиру и самостоятельно построить дом.

В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Программа удешевления ипотечных кредитов заработает в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Ожидается, что такая ипотека будет доступной большему количеству украинцев, в том числе молодым семьям.

Постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и подано ​​на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ расширил возможности банков для ипотечного кредитования.

Также сообщалось, что ипотека под 7% будет выдаваться на срок до 20 лет.