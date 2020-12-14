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Роботу ресторанів в Україні продовжили на годину. Новорічна ніч - виняток

Новость на русском → Україна, Понеділок 14 грудня 2020 16:33
Роботу ресторанів в Україні продовжили на годину. Новорічна ніч - виняток Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів опублікував доопрацьовану постанову про продовження карантину в Україні. Згідно з документом, роботу закладів дозволили до 01:00 в новорічну ніч.

Про це свідчить постанова, опублікована на урядовому порталі.

Документом забороняється робота після 23-ї та до 7-ї години із забороною проведення розрахункових операцій після 22-ї години бізнесу з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо). Варто відзначити, що раніше заклади могли працювати лише до 22:00.

"Крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і діяльності після 23-ї години 31 грудня 2020 року до 1-ї години 1 січня 2021 року", - вказано у постанові.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоровя розповідали, як будуть працювати заклади харчування у новорічну ніч.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.

В рамках нової постанови про карантин передбачається зміна режиму роботи закладів громадського харчування. Вони можуть працювати до 23:00, але проведення розрахункових операцій обмежується до 22:00.

Крім того, карантин в Україні все ж посилять. Обмеження набудуть чинності 8 січня і будуть діяти до 24 січня 2021 року.

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Роботу ресторанів в Україні продовжили на годину. Новорічна ніч - виняток
РБК-Українаінформаційне агентство Роботу ресторанів в Україні продовжили на годину. Новорічна ніч - виняток
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