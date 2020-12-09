Жорсткий карантин в Україні можуть ввести 8 січня

У владі обговорюється можливість введення жорстких карантинних обмежень з 8 січня. Однак остаточний формат і дати локдауну поки не узгоджені.

Про це РБК-Україна повідомило впливове джерело в правлячій фракції Верховної ради.

Раніше в Кабінеті міністрів обговорювався варіант часткового локдауну відразу після святкування Нового року. Від нього нібито відмовилися.

"З 1 по 8 січня традиційно люди і так відпочивають. Щоб зайвий раз не створювати напругу, з'явилася така ідея", - пояснив співрозмовник.

При цьому джерела РБК-Україна в уряді відзначили, що остаточний формат і дати жорсткого карантину досі не узгоджені.

"Ще немає постанови в Кабміні, вона не подана. Зараз все в процесі, і все змінюється", - зазначив один з них.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні на урядовому засіданні може прийняти рішення про продовження карантину до кінця зими. Також сьогодні будуть розглядати посилення карантину в січні.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин у країні навряд чи буде введений 2 січня.

Також глава МОЗ не виключав, що карантин в Україні можуть ввести з перших чисел січня на три тижні через те, що очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ з січня та протягом лютого.