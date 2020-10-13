Кабмін обмежив години роботи ресторанів та кафе у рамках карантину

Кабінет міністрів обмежив години роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування. Планується заборонити їх роботу з 22:00 до 7:00 у рамках посилення карантину.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов у ході засідання уряду.

"Пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів і інших закладів не пізніше 22 години навіть у зеленому рівні, жовтому і помаранчевому... робота з 22:00 до 7:00 суб'єктів господарювання з наданням послуг громадського харчування без організації дозвілля буде заборонена. Крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки та замовлень на винос", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження карантину в Україні до кінця грудня. Карантинні обмеження будуть діяти до 31 грудня.

Степанов заявив, що карантин в Україні продовжили через зростання нових випадків коронавірусу. Крім того, карантин вирішили посилити.

Як писало РБК-Україна, Україна готується до нової хвилі COVID-19: президент Володимир Зеленський уже дав ряд доручень, зокрема, про переведення університетів на дистанційне навчання.

Також у країні обмежили кількість учасників масових заходів. Після них у регіонах зростає число заражених коронавірусом.