Кабмін: мінімалка в Україні більша, ніж у Росії та Білорусі

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що мінімальна заробітна плата в Україні більша, ніж у Росії та Білорусі. Він посилається на дослідження щодо того, як змінилася мінімалка у 2021 році у 56 країнах світу.

Про це він написав у своєму Tеlеgram-каналі.



"Прочитав дослідження команди Picodi.com, де можна прослідкувати як змінилася мінімальна зарплата в 2021 році в кількох десятках країн світу. У дослідженні було проаналізовано 56 країн, в яких існує встановлена урядом мінімальна заробітна плата", - зазначив міністр.

Він наголосив, що у дослідженні були розглянуті суми нетто, тобто ті гроші, які працівник реально отримує на руки.



Немчінов звернув увагу, що третина досліджуваних країн не зважилися підвищувати мінімальну оплату праці з січня 2021 року. Серед них Вірменія, Азербайджан, Естонія та США. Там федеральна ставка не змінювалася з 2009 року.



"Найбільше зростання "мінімалки" було зафіксовано саме в Україні: з 1 січня 2021 року "чиста" мінімальна заробітна плата зросла на цілих 27% у порівнянні з минулим роком (4 830 гривень проти 3 802 гривень). Це 1 місце серед 56 країн світу", - написав міністр.

Він підкреслив, що у Німеччині мінімальна зарплата зросла на 1,5%, в Польщі - на 9,8%, а в Білорусі - на 6,7%. Другий рік поспіль Казахстан займає останню сходинку.

Нагадаємо, в держбюджеті на 2021 рік закладено збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 6000 гривень з 1 січня. Наступне підвищення заплановане з 1 грудня до 6500 гривень.

У форматі погодинної оплати "мінімалка" виросте з 1 січня до 36,11 гривні за годину, а з 1 грудня - до 39,12 гривні.

Як писало РБК-Україна, КМУ відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Таку зміну внесли до другого читання закону про держбюджет.