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Кабмін змінив умову роботи шкіл під час карантину. Потрібно 80% вакцинованих

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів опублікував постанову зі змінами обмежень адаптивного карантину. Уряд вирішив прив'язати роботу шкіл у "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зонах карантину до рівня вакцинації персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

Згідно з постановою уряду, відвідування закладів освіти та проведення в них масових заходів буде дозволено, якщо щонайменше 80% персоналу пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу та мають документ, який це підтверджує.

Заклади, у яких вакциновано від коронавірусу менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон вийде з "зеленої" зони карантину.

Як відомо, обмеження "жовтої" зони адаптивного карантину діють і в "помаранчевій" та "червоній" зонах.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що такі вимоги можуть запровадити і для інших закладів.

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