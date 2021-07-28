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Залежить від вакцинації педагогів: Ляшко назвав умову роботи шкіл у "червоній" зоні

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Середа 28 липня 2021 14:31
Залежить від вакцинації педагогів: Ляшко назвав умову роботи шкіл у "червоній" зоні Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із "зеленої" зони карантину. Продовжити роботу зможуть тільки ті школи, у яких вакциновані 80% співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка на засіданні уряду.

При цьому, міністр зазначив, що працівники закладу мають пройти повний курс вакцинації.

"У разі виходу регіону з зеленої зони, тобто потрапляння у жовту, помаранчеву чи червону зону, щоб заклад продовжив роботу, йому потрібно мати щонайменше 80% повністю вакцинованих працівників закладу", - сказав Ляшко.

Раніше у Міносвіти не виключали примусову вакцинацію освітян.

Водночас, в парламенті переконані, що примусова COVID-вакцинація може нашкодити кампанії імунізації в Україні.

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