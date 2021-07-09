Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим: хто і яку доплату отримає

Кабінет міністрів України на наступному засіданні розгляне питання підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, які вже перебувають на пенсії. Рішення було розроблене Міністерством соцполітики з ініціативи глави держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Дениса Шмигаля.
За словами глави уряду, це рішення щодо пенсійних виплат військовослужбовцям має зменшити наявні диспропорції.
Що пропонує Мінсоцполітики:
"У 2017 році, при внесенні змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано. Через це сьогодні новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. І наш уряд планує виправити цю ситуацію", - заявив Шмигаль.