В Івано-Франківській області завтра введуть ще ряд обмежень "червоної" зони

Завтра, 23 лютого, планується засідання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) щодо ситуації з COVID-19 в Івано-Франківській області. На ньому планується введення нових обмежень карантину.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента .

"Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС про прийняття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантину", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з цього тижня почав діяти адаптивний карантин. Через зростання захворюваності COVID-19 в Івано-Франківській області введена відразу "червона" зона карантину. Докладніше про ситуацію з COVID в Івано-Франківській області - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що в Офісі президента заявили, що спалах COVID на Прикарпатті пов'язана з курорт в Буковелі.

При цьому в Офісі президента зазначили, що від Прикарпаття хвиля коронавірусу може прийти в інші регіони.

Відзначимо, за добу в Україні виявили 3206 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області - 515.