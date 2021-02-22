В Ивано-Франковской области завтра введут еще ряд ограничений "красной" зоны

Завтра, 23 февраля, планируется заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно ситуации с COVID-19 в Ивано-Франковской области. На нем планируется введение новых ограничений карантина.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента .

"Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мероприятий, которые соответствуют красному уровню карантина", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Украине с этой недели начал действовать адаптивный карантина. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области введена сразу "красная" зона карантина. Подробнее о ситуации с COVID в Ивано-Франковской области - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что в Офисе президента заявили, что вспышка COVID на Прикарпатье связана с курортом в Буковеле.

При этом в Офисе президента отметили, что от Прикарпатья волна коронавируса может прийти в другие регионы.

Отметим, за сутки в Украине выявили 3206 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области - 515.