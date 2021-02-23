З п'ятниці, 26 лютого, в Івано-Франківській області буде заборонена посадка і висадка пасажирів. Зокрема, на регулярні і не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Telegram.

"Заборонити посадку і висадку пасажирів на регулярні і не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 в населені пункти Івано-Франківської області і з них", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що комісія ТЕБ та НС доручила Міністерству інфраструктури України вжити заходів щодо корегування графіків руху залізничного, авіаційного та автомобільного транспортів в населені пункти Івано-Франківської області і з них.

Обмеження повинно бути підготовлено до 26 лютого.