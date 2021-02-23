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В Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров

Автор: РБК-Украина

С пятницы, 26 февраля, в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров. В частности, на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры Украины принять меры по корректировке графиков движения железнодорожного, авиационного и автомобильного транспортов в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Ограничение должно быть подготовлено к 26 февраля.

Напомним, Ивано-Франковская область попала "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено.

Отметим, из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь.

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Новости Украины Ивано-Франковская областьКарантин
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