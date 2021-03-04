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В Івано-Франківську підтвердили два перші випадки "британського" штаму COVID

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавіруса. Два позитивних результати підтвердили в Івано-Франківську.

Про це повідомила провідний лікар-инфекциоинист України Ольга Голубовська у Facebook.

За її словами, секвеновані зразки, взяті у двох хворих в Івано-Франківську, виявили мутацію в S-білку в положенні 501 - N501Y.

"Ця мутація виявляється у "британського", "бразильського" і "південно-африканського" штамів. Є думка, що вона сприяє посиленню заразності з-за більшої спорідненості вірусу до рецепторів АПФ (ангіотензинперетворювальний фермент
- ред.). Даних за те, що вона викликає збільшення смертності, немає", - заявила Голубовська.

Інфекціоніст додала, що зараз Україну за короткий проміжок часу накрила чергова хвиля важких випадків захворюваності хворих.

"Відділення інтенсивної терапії переповнені, і, боюся, цей період для нас буде найважчим з часу появи перших хворих", - додала вона.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що в Україні немає обладнання для визначення нових штамів коронавіруса. Тому українські зразки відправляють на перевірку в Німеччину.

Також повідомлялося, що зразки від пацієнтів, заражених коронавірусом в Івано-Франківській області, досліджують на наявність нових штамів коронавіруса.

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Новини України Івано-ФранківськКоронавірус
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