В Івано-Франківську підтвердили два перші випадки "британського" штаму COVID

За її словами, секвеновані зразки, взяті у двох хворих в Івано-Франківську, виявили мутацію в S-білку в положенні 501 - N501Y.

"Ця мутація виявляється у "британського", "бразильського" і "південно-африканського" штамів. Є думка, що вона сприяє посиленню заразності з-за більшої спорідненості вірусу до рецепторів АПФ (ангіотензинперетворювальний фермент

- ред.). Даних за те, що вона викликає збільшення смертності, немає", - заявила Голубовська.

Інфекціоніст додала, що зараз Україну за короткий проміжок часу накрила чергова хвиля важких випадків захворюваності хворих.

"Відділення інтенсивної терапії переповнені, і, боюся, цей період для нас буде найважчим з часу появи перших хворих", - додала вона.