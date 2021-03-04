В Ивано-Франковске подтвердили два первых случая "британского" штамма COVID

По ее словам, секвенированные образцы, взятые у двух больных в Ивано-Франковске, выявили мутацию в S-белке в положении 501 - N501Y.

"Эта мутация обнаруживается у "британского", "бразильского" и "южно-африканского" штаммов. Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ (ангиотензинпреобразованный фермент - ред). Данных за то, что она вызывает увеличение смертности, нет", - заявила Голубовская.

Инфекционист добавила, что сейчас Украину за короткий промежуток времени накрыла очередная волна тяжелых случаев заболеваемости больных.

"Отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных", - добавила она.