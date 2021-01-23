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Підсумкова кількість затриманих на акціях по всій Росії перевищила 3 тисячі осіб

Новость на русском → Субота 23 січня 2021 23:52
Підсумкова кількість затриманих на акціях по всій Росії перевищила 3 тисячі осіб Фото: протести в Росії (t me fontankaspb)
Автор: Инна Собора

На мітингах на підтримку оппозиционнера Олексія Навального по всій Росії затримали 3068 людей. Мітинги пройшли 23 січня.

Про це повідомляє ОВС-Інфо.

Так, найбільше затриманих у Москві - 1167 людини. Ще 466 людей затримали в Санкт-Петербурзі. І майже 100 - в Новосибірську.

Все затримання учасників мітингів відбувалися в більш ніж 100 російських містах.

Як відомо, мітинги в підтримку Навального 23 січня супроводжувалися арештами і побиттям учасників. Сам Навальний на даний момент знаходиться в СІЗО "Матроська тиша", куди його помістили за рішенням суду на 30 діб.

РБК-Україна писало, що учасники мітингу в Москві приходили до СІЗО "Матроська тиша". Там також відбувалися затримання.

Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту минулого тижня, відразу після того, як прилетів з Берліна. У Німеччині перебував опозиціонер п'ять місяців, проходячи курс лікування та реабілітації через отруєння "Новачком" у серпні 2020 року.

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