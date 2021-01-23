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Итоговое количество задержанных на акциях по всей России превысило 3 тысячи человек

Новина українською → Суббота 23 января 2021 23:52
Итоговое количество задержанных на акциях по всей России превысило 3 тысячи человек Фото: протесты в России (t me fontankaspb)
Автор: Инна Собора

На митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального по всей России задержали 3068 человек. Митинги прошли 23 января.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Так, больше всего задержанных в Москве - 1167 человека. Еще 466 людей задержали в Санкт-Петербурге. И почти 100 - в Новосибирске.

Всего задержания участников митингов происходили в более чем 100 российских городах.

Как известно, митинги в поддержку Навального 23 января сопровождались задержаниями и избиениями участников. Сам Навальный на данный момент находится в СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили по решению суда на 30 суток.

РБК-Украина писало, что участники митинга в Москве приходили к СИЗО "Матросская тишина". Там также происходили задержания.

Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту на прошлой неделе, сразу после того, как прилетел из Берлина. В Германии оппозиционер находился пять месяцев, проходя курс лечения и реабилитации из-за отравления "Новичком" в августе 2020 года.

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